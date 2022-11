Ukraińcy wyzwolili Chersoń. Rosjanie wycofali się za Dniepr

„Dziś jest historyczny dzień. Odzyskujemy południe naszego kraju, odzyskujemy Chersoń. Nasi obrońcy są teraz na przedmieściach, brakuje już całkiem niewiele, zaczynamy już wkraczać (do Chersonia – przyp. red.). Ale oddziały specjalne są już w mieście” – powiedział Zełenski w piątek. Podkreślił, że mieszkańcy Chersonia czekali na wyzwolenie i „nigdy nie wyrzekali się Ukrainy”.

Ukraiński prezydent poinformował, że w Chersoniu rozpoczną się teraz „działania stabilizacyjne”, w tym rozminowywanie. „Okupanci pozostawili bardzo wiele min i ładunków wybuchowych, szczególnie na ważnych obiektach” – wskazał. Zełenski powiedział, że rozminowywanie jeszcze się nie zaczęło i że na tym etapie nie można zapewnić dziennikarzom dostępu do Chersonia. „Trzeba rozminować przynajmniej podstawowe instalacje, sprawdzić najważniejsze obiekty” – tłumaczył. Zapowiedział, że „w ślad za obrońcami idą policjanci, saperzy, ratownicy i energetycy”, a do Chersonia „wraca życie”.

„Oddzielnie chcę zwrócić się do tych żołnierzy rosyjskich, najemników, kolaborantów, którzy zostali porzuceni (przez Rosjan – przyp. red.) w Chersoniu i innych miastach na południu. Jedynym ratunkiem dla was jest oddanie się do niewoli” – zaapelował prezydent.

Zapewnił, że „Ukraina przyjdzie” do swych obywateli również w innych okupowanych miastach. „Dzięki naszej sile na polu walki i w dyplomacji odbudujemy integralność terytorialną naszego państwa” – oświadczył Zełenski.

Mieszkańcy Chersonia zgromadzeni na ulicach miasta wiwatują na cześć armii ukraińskiej, ludzie wyszli na ulice z flagami narodowymi Ukrainy – wynika z nagrań opublikowanych przez portal Suspilne.

Na placu Wolności, przed monumentalnym gmachem kina Ukraina, zgromadzeni ludzie skandują „Z-S-U!” (ZSU – to skrót nazwy Siły Zbrojne Ukrainy – przyp. red.) i „Chwała ZSU!”, klaszczą i gwiżdżą na znak entuzjazmu. Wielu mieszkańców ma ze sobą flagi ukraińskie – jedni trzymają niewielkie flagi, inni owinęli się sztandarami.

Widać auto, które z trudem przeciska się przez tłum; ludzie cisną się w kierunku samochodu. Widać, że z okna auta ktoś, ubrany w strój wojskowy, macha ręką do ludzi.

Wcześniej już w mediach ukraińskich pojawiły się zdjęcia i nagrania z Chersonia pokazujące ludzi pozdrawiających żołnierzy ukraińskich. Opublikowano też zdjęcia wojskowych zawieszających ukraińską flagę państwową na budynku policji.

Chersoń, główny ośrodek obwodu chersońskiego, przylegającego do anektowanego Krymu, był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom. Doszło do tego w pierwszych dniach inwazji rozpoczętej 24 lutego. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.