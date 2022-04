Ukraina: wspólna konferencja prasowa pięciu prezydentów

– Nie sposób tego zrozumieć. To nie jest wojna, to jest terroryzm – mówił Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej pięciu prezydentów. – Zabijanie kobiet i dzieci, bombardowanie bloków mieszkalnych, wysyłanie żołnierzy, by mordowali cywilów to jest terroryzm, bandytyzm. Rosja i jej władze nie mogą być dziś akceptowane.

– Naszym celem jest wsparcie Prezydenta Zełenskiego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie – podkreślał Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, który wraz z Szefem BBN Pawłem Solochem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Przydaczem, uczestniczył w tym wyjeździe.

– Państwa bałtyckie są naszymi kluczowymi partnerami w sprawach bezpieczeństwa w regionie. Wspólnie postanowiliśmy, że pojedziemy do Kijowa razem. Polska jest organizatorem wizyty i wraz z Ukrainą zapewnia jej logistykę i bezpieczeństwo – dodał Szef BPM.

Gitanas Nausėda: Litwa razem z Wami – razem do zwycięstwa

Podczas spotkania prezydent Litwy podkreślił, że wsparcie militarne dla Ukrainy ma w tym okresie szczególne znaczenie, gdyż ma kluczowe znaczenie w zakończeniu wojny i zwycięstwie Ukrainy. Zdaniem G. Nausedy wysiłki dyplomatyczne są ważne, aby zatrzymać wojnę, ale nie wystarczają – Ukraina potrzebuje wsparcia militarnego, gospodarczego, humanitarnego i politycznego.

Wizyta Prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii jest pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydenci Duda i Nausėda ostatni raz widzieli się tu z Wołodymyrem Zełenskim dzień przed wybuchem wojny.

Przed spotkaniem z Prezydentem Ukrainy, Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nausėda obejrzeli w podkijowskiej Borodziance zniszczenia dokonane przez rosyjskie wojska.