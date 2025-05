Ukraina: Tusk, Macron, Merz i Starmer zapalili znicze na Majdanie Niepodległości

To pierwszy oficjalny punkt wizyty europejskich przywódców, którzy przyjechali do stolicy Kijowa, gdzie razem z prezydentem Ukrainy wezmą udział w spotkaniu tzw. „koalicji chętnych”.

Uroczystość na Majdanie Niepodległości uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Zbrojnych Ukrainy wraz z orkiestrą wojskową. Po zapaleniu zniczy przywódcy oraz pierwsza dama Ukrainy pozowali do zdjęcia.

Ze względów bezpieczeństwa całe centrum Kijowa zostało zamknięte.

Majdan Niepodległości to główny plac ukraińskiej stolicy, na którym odbywały się ukraińskie rewolucje: pomarańczowa (2004-05) i godności, znana jako Euromajdan (2013-14).

Pomarańczowa rewolucja to protesty, które wybuchły jesienią 2004 r. w związku ze sfałszowaniem wyników wyborów prezydenckich przez obóz władzy, reprezentowany przez prorosyjskiego kandydata na prezydenta Wiktora Janukowycza. Jego przeciwnikiem był wówczas kandydat obozu opozycji, Wiktor Juszczenko.

Rewolucja godności przeszła natomiast do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko Janukowyczowi, który został prezydentem po Juszczence. Demonstracje wybuchły w listopadzie 2013 r. w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. W ciągu kilku dni najkrwawszych starć z ukraińską milicją i oddziałami specjalnymi zginęło ponad 100 protestujących. Zostali zapamiętani jako Niebiańska Sotnia.

Protesty rewolucji godności trwały do lutego 2014 r., gdy Janukowycz został obalony i uciekł do Rosji. Zapoczątkowało to serię wydarzeń, m.in. dokonaną przez Rosję nielegalną aneksję ukraińskiego Krymu oraz wojnę ze wspieranymi przez Moskwę tzw. separatystami w Donbasie.

„Koalicja chętnych” powstała 2 marca br. z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Starmera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy, zapewnienia jej stałego dostępu do broni oraz podejmowania działań zmierzających do zakończenia wojny. Należą do niej 33 państwa – głównie europejskie, a także Australia, Nowa Zelandia, Japonia i Turcja. W skład koalicji nie weszły m.in. USA, niektóre państwa bałkańskie, Węgry oraz Słowacja.

„Koalicja chętnych” umożliwia członkom NATO wspólne działania poza formalną strukturą Sojuszu, co pozwala uniknąć potencjalnego weta państw, które nie chcą angażować się w przedsięwzięcia militarne na rzecz Ukrainy.