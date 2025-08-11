Ukraina: sześć osób zginęło w rosyjskich ostrzałach obwodów chersońskiego i donieckiego

W obwodzie chersońskim zginęły cztery osoby, a dziewięć zostało rannych, w tym trzech policjantów – przekazała służba prasowa policji. W obwodzie donieckim w ciągu doby dwie osoby zginęły, a 11 zostało rannych – podały władze lokalne.

Pod ostrzałem rosyjskim znalazło się w ciągu ostatniej doby 37 miejscowości, w tym Chersoń. Wojska rosyjskie zrzuciły z drona bombę na ekipę policyjnego radiowozu, która zajmowała się wypadkiem drogowym. Rannych zostało trzech policjantów w wieku od 29 do 34 lat.

Według danych policji, w Chersoniu po rosyjskich atakach uszkodzone są dwa budynki wielorodzinne i 13 domów prywatnych, a także obiekt infrastruktury krytycznej, trzy samochody oraz placówka służby zdrowia. W centralnej części miasta uderzenia dronów FPV uszkodziły dwa prywatne domy. Ogień artyleryjski uszkodził infrastrukturę placówki służby zdrowia i kolejny prywatny dom.

Szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin napisał w komunikatorze Telegram, że siły rosyjskie zabiły dwóch cywilnych mieszkańców regionu, a rannych w atakach zostało 11 osób. W ciągu doby Rosjanie 26 razy ostrzelali miejscowości w obwodzie donieckim. Z linii frontu ewakuowano 1444 osoby, w tym 41 dzieci – dodał Fiłaszkin.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) siły rosyjskie okupują po około 75 proc. terytorium obwodów chersońskiego i donieckiego.