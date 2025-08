Ukraina: rozpoczęły się poszukiwania szczątków polskich żołnierzy w Zboiskach we Lwowie

„4 sierpnia na terenie dawnego cmentarza w Zboiskach we Lwowie ukraińsko-polska ekipa rozpoczęła prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w celu ponownego pochówku szczątków żołnierzy Wojska Polskiego” – przekazał ukraiński resort.

Wiceminister kultury Ukrainy Andrij Nadżos podkreślił, że przygotowania do prac z Zboiskach były możliwe dzięki konsekwentnym wysiłkom obu krajów.

„Pamięć o ofiarach II wojny światowej to nie tylko przeszłość – to także nasze dzisiejsze wartości: godność, wzajemny szacunek, zdolność do dialogu. Współpraca ukraińsko-polska jest przykładem tego, jak wspólne działania pomagają obu narodom przywracać pamięć historyczną i sprawiedliwość” – oświadczył.