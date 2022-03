Ukraina: Rosjanie ostrzelali największą elektrownię atomową Europie

Prezydent Ukrainy wypuścił w nocy nagranie, na którym mówił o ataku na największą w Europie elektrownię atomową.

– Po raz pierwszy w naszej historii państwo–terrorysta posuwa się do jądrowego terroru. Rosyjscy propagandyści grozili wszystkim, a teraz, że okryją świat popiołami nuklearnymi. Teraz to nie jest groźbą, teraz to jest realnością – zaznaczył.



Strażacy mogli w końcu wejść na miejsce pożaru, który wybuchł na skutek rosyjskiego ostrzału elektrowni atomowej w Zaporożu na południu Ukrainy – poinformowały w piątek rano ukraińskie służby ratownicze w komunikacie prasowym na Facebooku. Pożar został ugaszony.

‼️На Запорожской АЭС начался пожар в ходе военных действий между Россией и Украиной.https://t.co/EoYkpReFFM



Видео: Запорізька АЕС

W związku z rosyjskim ostrzałem elektrowni atomowej w Zaporożu, największej w Europie, ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko domaga się interwencji NATO.

„Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia, ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową” – napisał Hałuszczenko na Facebooku.

Poinformował, że Rosjanie ostrzeliwali elektrownię z czołgów i z powietrza.