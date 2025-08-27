Ukraina łagodzi przepisy dotyczące wyjazdu mężczyzn za granicę

Od początku inwazji Rosji, aby opuścić Ukrainę, mężczyźni w wieku 18–60 lat musieli posiadać specjalne zezwolenia. Mimo to każdego roku tysiące próbowało uciekać nielegalnie, często wybierając niebezpieczne trasy.

„Rząd zaktualizował zasady przekraczania granicy. Mężczyźni w wieku 18–22 lat w czasie stanu wojennego mogą swobodnie opuszczać kraj” – poinformowała premier Julia Swyrydenko na platformie Telegram.

Podkreśliła, że rozwiązanie dotyczy wszystkich obywateli z tej grupy wiekowej, także tych, którzy obecnie przebywają za granicą i chcieliby powrócić do ojczyzny, a następnie ponownie wyjechać.

„Chcemy, by Ukraińcy jak najmocniej utrzymywali więzi z Ukrainą” – dodała.

Na mężczyzn w wieku 18–22 lata nie jest obecnie nakładany obowiązek służby wojskowej. Minimalny wiek poboru wynosi 25 lat, choć jeszcze w ubiegłym roku został on obniżony. Wojsko próbowało przyciągnąć młodszych ochotników poprzez zachęty finansowe, lecz nie udało się osiągnąć zakładanych celów.

Według danych ONZ poza granicami Ukrainy przebywa obecnie ponad 5,6 mln jej obywateli, głównie w krajach europejskich.