Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował najpierw, że propozycję rozmów złożyła strona ukraińska, a przekazał ją Moskwie szef delegacji ukraińskiej, Rustem Umierow. Jest on zarazem sekretarzem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RNBiO). Ukraiński przywódca przekazał następnie, że do spotkania dojdzie 23 lipca na terenie Turcji. Kraj ten jest mediatorem w rozmowach.

W Moskwie rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek, że nie ma powodu, by oczekiwać przełomu w rozmowach. Oświadczył, że Moskwa zamierza „realizować swoje interesy” i „wypełnić zadania”, które od początku sobie stawiała. Pieskow powiedział, że skład grupy, która będzie reprezentować Rosję na rozmowach, nie uległ zmianie. Na poprzedniej rundzie rozmów 2 czerwca na czele delegacji stał doradca Kremla Władimir Miedinski.

Wcześniej w tym roku odbyły się dwie rundy negocjacji między Ukraina i Rosją – obydwie w Stambule, 16 maja i 2 czerwca. Rozmowy doprowadziły do serii wymian jeńców wojennych i zwrotu ciał poległych żołnierzy. Te kwestie humanitarne były jedynymi, co do których strony zdołały się porozumieć.

Podczas drugiej rundy w czerwcu br. obie strony wymieniły się memorandami dotyczącymi porozumienia o zawieszeniu broni, zawierającymi rozbieżne warunki. Treść rosyjskiego memorandum jest równoznaczna z kapitulacją Ukrainy.

Kreml zażądał wycofania wojsk ukraińskich z czterech obwodów Ukrainy częściowo okupowanych przez Rosję, gdzie armia ukraińska nadal broni swego terytorium. Ukraina miałaby wstrzymać mobilizację i rozpocząć demobilizację. Moskwa domaga się uznania przez wspólnotę międzynarodową za część Rosji: Krymu, Donbasu i innych okupowanych przez Rosję terytoriów ukraińskich. Chce też zniesienia wszystkich sankcji zachodnich nałożonych na Rosję w związku z agresją na Ukrainę. Według tych żądań na Ukrainie miałyby się odbyć wybory, a dopiero potem podpisany byłby traktat pokojowy. Ukraina miałaby uznać rosyjski za język państwowy i ograniczyć liczebność swojej armii, a także zrezygnować ze wstąpienia do sojuszy wojskowych.

Kijów w swoim memorandum nalega na całkowite przerwanie ognia, a także – na wypracowanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z udziałem wspólnoty międzynarodowej. Kijów nie zgadza się na żądanie neutralności, ani na uznanie władzy Rosji nad terytoriami ukraińskimi, ani także na ograniczenia liczebności sił zbrojnych.

Negocjacje 16 maja odbywały się w pałacu Dolmabahce w Stambule, podobnie jak pierwsze ukraińsko-rosyjskie negocjacje w 2022 roku. Na rozmowy 2 czerwca wybrano inną byłą rezydencję – Ciragan, gdzie dziś mieści się hotel; pałac ten znajduje się w Stambule nad cieśniną Bosfor.