Ukraina deklaruje, że Rosja atakuje korytarz humanitarny Mariupola

„Wróg rozpoczął atak wymierzony właśnie w korytarz humanitarny” – napisało na Facebooku ukraińskie Ministerstwo Obrony.

Dodało, że ​​armia rosyjska „nie pozwala na opuszczenie miasta dzieciom, kobietom i seniorom”.

Rosja ogłosiła w poniedziałek wieczorem, że otworzy korytarze humanitarne, aby umożliwić cywilom ewakuację z Kijowa, Charkowa, Mariupola i Sum.

„Rozejm został zerwany!” – napisało na Twitterze ukraińskie MSZ.

„Rosyjskie siły strzelają teraz do korytarza humanitarnego z Zaporoża w kierunku Mariupola. Osiem ciężarówek i 30 autobusów jest gotowych dostarczyć pomoc humanitarną do Mariupola i [ewakuować] cywilów do Zaporoża” – dodało ministerstwo.

Kijów poinformował, że na 250-kilometrowej trasie do Zaporoża w północno-zachodniej części kraju prowadzono prace rozminowujące, aby ewakuować około 450 000 osób mieszkających w Mariupolu.

Miasto od kilku dni jest oblegane przez wojska rosyjskie. Jest to bardzo ważne strategiczne miejsce, ponieważ znajduje się w pobliżu anektowanego przez Rosję Półwyspu Krymskiego i regionu Donbasu, gdzie działają prorosyjscy separatyści.