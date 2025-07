UE: zaniepokojona działaniami Ukrainy wobec organów antykorupcyjnych

Komisja Europejska jest zaniepokojona działaniami Ukrainy wobec jej organów antykorupcyjnych; akcesja tego państwa do Unii Europejskiej będzie wymagała silnej zdolności do walki z korupcją - przekazał we wtorek rzecznik KE Guillaume Mercier.