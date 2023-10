UE przeprowadzi pierwsze w historii ćwiczenia wojskowe z bazy morskiej w Kadyksie w Hiszpanii

Podczas wizyty Borrelowi będzie towarzyszyć przewodniczący Komitetu Wojskowego UE generał Robert Brieger. Tego dnia szef unijnej dyplomacji wygłosi przemówienie przed Komitetem Wojskowym UE, który zbierze się w Sewilli.

Ćwiczenia będą polegały na symulacji operacji stabilizacyjnej z udziałem hiszpańskiego okrętu desantowo-desantowego „Juan Carlos I”, który dowodzi desantową grupą zadaniową składającą się z 31 jednostek, dysponującą zasobami morskimi, powietrznymi, lądowymi, kosmicznymi i cybernetycznymi.

Ćwiczenia będą obejmowały przygotowanie operacji, symulację ataku desantowego, zabezpieczenie i kontrolę morskiego portu wyładunku, a następnie rozmieszczenie sił lądowych.

UE pracuje nad wdrażaniem tzw. kompasu strategicznego. To ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony do 2030 r. Obejmuje to pierwsze w historii ćwiczenia UE „na żywo”.