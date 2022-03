UE ostrzega przed handlem ludźmi uciekających z Ukrainy dzieci

„Musimy wiedzieć, że są ludzie, przestępcy, którzy mogą spróbować wykorzystać tę sytuację” – powiedziała w Strasburgu komisarz UE do spraw wewnętrznych Ilva Johanson.

„Istnieje wysokie ryzyko, że dzieci bez opieki będą przedmiotem handlu” – powiedziała.

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała we wtorek, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego z Ukrainy uciekło ponad 2 mln ludzi.

Po raz pierwszy UE zgodziła się zapewnić tymczasową ochronę uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed wojną. Ten mechanizm ochrony daje uchodźcom tymczasowe prawo do życia i pracy w bloku.

Większość uchodźców przybywających do UE to kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni są wezwani do obrony kraju.

„Musimy zrobić więcej, aby chronić dzieci” – powiedział Johansson.

W niedzielę słowacka policja poinformowała, że ​​11-letni ukraiński chłopiec przekroczył granicę UE z plastikową torbą, paszportem i numerem telefonu zapisanym na ręku.