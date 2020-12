UE osiągnie dwa z trzech celów klimatycznych, wyznaczonych na rok 2020

W roku 2007 zostały sformowane, a w 2009 przyjętę trzy cele: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w porównaniu do roku 1990, wykorzystanie co najmniej 20% energii z odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej o 20%.

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pierwsze dwa cele w roku 2020 zostaną osiągnięte, natomiast na osiągnięcie trzeciego celu potrzeba więcej czasu.

W 2019 emisje CO2 spadły we wszystkich krajach EU (oprócz Wielkiej Brytanii) o 4% rocznie.

Agencja zauważyła, że istnieją wiarygodne oznaki, że spowolnienie gospodarcze w 2020 roku znacznie zmniejszyło ogólne zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych, szczególnie w sektorze transportu.

Komisja Europejska jest w trakcie osiągnięcia celu w zakresie redukcji emisji w Europie o 55% do 2030 roku w porównaniu do wskaźników roku 1990, a do 2050 roku blok zamierza stać się neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

EEA stwierdziła, że postępy w 2019 są dowodem na to, że można osiągnąć ambitne i długotrwałe cele, chociaż cele na lata 2030 i 2050 będą wymagały trwałych wysiłków.