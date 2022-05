UE będzie dążyć do zacieśnienia współpracy z Afryką w sprawie alternatywy rosyjskiemu gazu

Raport stwierdza, że ​​potencjał niewykorzystanego LNG w krajach afrykańskich, zwłaszcza w Nigerii, Senegalu i Angoli, jest wysoki.

Według agencji dokument przewidujący bliższą współpracę w dziedzinie energetyki może zostać przyjęty przez Komisję Europejską pod koniec maja w ramach pakietu działań służących realizacji planu bloku mającego na celu zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.

UE oczekuje 50 mld metrów sześciennych do zwiększenia importu LNG i 10 mld metrów sześciennych – rurociągami kubańskimi z krajów innych niż Rosja, a najważniejszymi krokami w tym kierunku jest pełna realizacja umowy z USA o dodatkowych 15 mld metrów sześciennych dostaw LNG w 2022 r., zwiększając te wielkości do około 50 mld metrów sześciennych do 2030 r.

Oczekuje się również podpisania trójstronnego protokołu ustaleń z Egiptem i Izraelem w celu zwiększenia dostaw LNG do Europy, promującego podwojenie tak zwanego „południowego korytarza gazowego” z Azerbejdżanu do 20 mld metrów sześciennych rocznie.