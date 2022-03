Uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II nagrodzona Małym Krzysztofem

W ścisłym gronie 11 uczniów znalazła się uczennica szkoły polskiej Dominika Banewicz, która została nagrodzona za sukcesy w dziedzinie tańca breakdance.

Tradycyjnie od 2016 roku Małe Krzysztofy są wręczane w Święto Odzyskania Niepodległości.

„Nagroda Małęgo Krzysztofa co rozu odzwierciedla jak wielu utalentowanych, energicznych młodych ludzi tworzy przyszłość Wilna. Dzisiejsze aktualności, przykład dzielnie walczących ukraińskich bohaterów inspiruje nas wszystkich do podejmowania nowych wyzwań, odpowiedzialności moralnej, a jednocześnie daje lekcje obywatelstwa i świadomości. To, czego każdy potrzebuje teraz, to silna, pewna siebie, kreatywna, odważna i mocno zaangażowana młodzież. Jesteśmy zwycięzcami!” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.