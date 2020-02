Tysiące fanów oficjalnie żegnają Kobego Bryanta

vdu

24 lutego 2020 roku to nieprzypadkowa data. Liczby, które ją tworzą, są symbolami. Kobe Bryant grał w barwach Lakersów z numerem 24, a jego córka Gigi miała na koszulce młodzieżowej drużyny szkółki koszykarskiej Mamba – 2. W drużynie z Los Angeles koszykarz grał 20 lat i 20 lat był mężem Vanessy Bryant.

Uroczystość rozpoczęła się o 10.00 rano lokalnego czasu (20.00 na Litwie). W pożegnaniu gwiazdy NBA i jego córki w Staples Arena w Los Angeles – siedzibie drużyny Lakers – wzięło udział około 20 tysięcy osób. Chętnych było znacznie więcej, ale do hali weszły tylko osoby z biletami. Ich cena to też symbole nawiązujące do numerów zawodników – od 24,02 dol. do 224 dol.

Zebrana kwota zostanie przekazana Fundacji Mamba i Mambacita, którą prowadził koszykarz. Poprzez sport pomaga ona młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.

Kobe Bryant i Gianna zostali pochowani 7 lutego na cmentarzu Pacific View Memorial Park. Pogrzeb odbył się bez udziału mediów i fanów koszykarza. Wzięli w nim udział tylko najbliżsi.