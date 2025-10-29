Tusk: w listopadzie możliwe otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią w Podlaskiem

W województwie podlaskim obecnie są czynne tylko dwa przejścia graniczne z Białorusią – w Kuźnicy i Siemianówce, przez które odbywa się jedynie ruch towarowy. To ma się wkrótce zmienić. We wtorek, podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej, które odbywa się w Białymstoku, premier Donald Tusk zapowiedział otwarcie dwóch kolejnych przejść.

„Będziemy gotowi jeszcze w tym roku, a powiem więcej, jeszcze w listopadzie do otwarcia dwóch przejść granicznych w Bobrownikach i w Kuźnicy” – powiedział Tusk.

Jak dodał, wcześniej prosił odpowiednie resorty, aby otwarcie przejść granicznych było możliwe jeszcze w tym tygodniu – przeszkodą były jednak problemy na granicy litewsko-białoruskiej oraz litewsko-rosyjskiej.

„Czekają mnie intensywne konsultacje z Litwinami, żeby ich nie zaskoczyć. Musimy też prowadzić jakąś spójną politykę, jeśli chodzi o naszych sąsiadów” – powiedział szef rządu.

W poniedziałek władze tego kraju poinformowały o zamknięciu na czas nieokreślony naziemnych przejść granicznych z Białorusią.

„Wszystko na to wskazuje, że jeśli ułożymy tę kwestię także z Litwinami, skoordynujemy nasze działania, to w listopadzie powinniśmy te dwa przejścia otworzyć. Powiedzmy: na próbę. Jeśli okaże się (…), że z jakichś powodów (…) trzeba będzie zamknąć granicę, to nie będę wahał się ani chwili” – powiedział Tusk.

Podkreślał, że w związku z tym, że obecnie granica polsko-białoruska jest jedną z najlepiej chronionych granic w Europie, to Polska może „pozwolić sobie na pewne ryzyko związane z otwarciem tych przejść, bo (…) korzyści z tego płynące są większe niż ryzyka z tym związane”.

„(…) Te przejścia mogą służyć naprawdę zwykłym ludziom, właściwie po obu stronach, i polityka nie powinna za każdym razem w sposób brutalny ingerować w to codzienne życie ludzi mieszkających blisko granicy” – dodał Tusk.

Premier zaznaczył, że otwarcie przejścia granicznego w Bobrownikach nie będzie się wiązało z logistycznymi problemami. Natomiast w Kuźnicy, w związku z trwającym tam remontem nawierzchni, przejście graniczne do czasu zakończenia robót będzie otwarte dla samochodów do 3,5 tony. Poinformował też, że przejście w Połowcach będzie na razie zamknięte ze względu na stacjonujące tam wojsko i względy bezpieczeństwa.

Podczas wtorkowego spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami premier mówił też o bezpieczeństwie i sile państwa, które niedaleko wschodniej granicy mają duże znaczenie.

„Jeśli mówimy o waszych obawach, niepokojach związanych np. z inwestycjami, (…) o niepokojach potencjalnych inwestorów, które wynikają z sytuacji wojennej za wschodnią granicą i z agresywnego sąsiedztwa Białorusi i Rosji, to równocześnie wiemy, że my nie możemy opuścić rąk i bezradnie patrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą i jakie to ma konsekwencje dla stabilnego rozwoju Polski, a przede wszystkim waszego regionu” – mówił.

Podkreślił, że inwestycje związane z ochroną granicy z Białorusią czy Tarczą Wschód mają na celu nie tylko ochronę Polski, NATO i UE.

„Ta infrastruktura ma także oznaczać w przyszłości większą pewność inwestycyjną i rozwojową dla całego regionu” – zaznaczył premier.

Jego zdaniem „mądre inwestowanie polskich i europejskich pieniędzy” pozwoli na to, aby cała wschodnia flanka, w tym Podlasie, nie kojarzyła się z ryzykami, napięciami, tylko z bezpieczeństwem.

Tusk zauważył przy tym, że do tej pory kwestie bezpieczeństwa nie były dotąd priorytetami UE, a polityka obronna i bezpieczeństwa nie były wprost jej kompetencjami.

„Musieli wykonać gigantyczną robotę, żeby przekonać, że zabezpieczenie wschodniej granicy, zarówno przed nielegalną migracją, jak i przed zagrożeniami militarnymi wynikającymi z agresywnej polityki Rosji, to jest być albo nie być nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy” – dodał.

Tusk podczas forum poruszył też kwestię dwukadencyjności w samorządach. Wskazywał, że pojawiają się różne głosy, ale on jest zdania, że „głos należy oddać ludziom w bezpośrednich wyborach”, żeby to oni decydowali, czy „chcą mieć swojego włodarza dłużej niż jedną czy dwie kadencje”.

W Podlaskiem od lata 2021 r. trwa wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny. Od 9 listopada 2021 r. zamknięte jest drogowe przejście graniczne w Kuźnicy po tym, jak wcześniej Białoruś z udziałem migrantów przeprowadziła atak na to przejście. Od 9 lutego 2023 r. jest zamknięte przejście w Bobrownikach. Zamknięto je po tym, gdy białoruski reżim skazał działacza Związku Polaków na Białorusi, dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Jeszcze od pandemii zamknięte jest przejście w Połowcach. Obecnie czynne są jedynie przejścia kolejowe w Kuźnicy i Siemianówce, przez które odbywa się jedynie ruch towarowy.