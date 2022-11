Tusk: to atak Rosji na Ukrainę jest powodem poczucia zagrożenia Polaków

W sytuacji zagrożenia, niezależnie od wewnętrznych sporów i różnic, wszyscy musimy być zjednoczeni – dodał szef PO.

W środę o godz. 10 w Sejmie zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu klub Koalicji Obywatelskiej. Wziął w nim udział lider PO Donald Tusk, który nie jest posłem. Klub był otwarty dla mediów i trwał jedynie kilkanaście minut – tyle, ile trwało wystąpienie Tuska.

Lider PO w swoim wystąpieniu nawiązał do wtorkowego wydarzenia w Przewodowie.

„Byliśmy świadkami najbardziej dramatycznego – z polskiego punktu widzenia – dnia wojny rosyjsko-ukraińskiej. To są pierwsze ofiary tej wojny na ziemi polskiej, dlatego tak bardzo wszyscy przeżywamy tę tragiczną, niepotrzebną śmierć naszych rodaków” – powiedział lider PO podczas środowego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej.

Tusk podkreślił, że nie są jego zadaniem spekulacje dotyczące szczegółów zdarzenia w Przewodowie. „W sensie politycznym nie można mieć żadnej wątpliwości, że to Rosja w 100 procentach odpowiada za tę sytuację. Nie my będziemy rozstrzygać, z jakiego miejsca ta rakieta została odpalona i jakiej była produkcji. To nie jest nasze zadanie. Ale w żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać ani przez chwilę, że to atak Rosji na Ukrainę jest powodem tej tragicznej wojny i tego uzasadnionego poczucia zagrożenia, jakie pojawiło się w polskich domach, zarówno w pierwszym dniu wybuchu wojny, jak i wczoraj, wskutek tego tragicznego zdarzenia” – powiedział były premier.

Jak mówił, zdarzenie z Przewodowa unaoczniło, że wojna toczy się bardzo blisko naszych granic i dotyczy Polski i Europy w sposób bezpośredni. „Dlatego tak ważne i tak potrzebne jest budowanie jedności i solidarności, niezależnie od różnic, konfliktów, emocji politycznych w Polsce” – podkreślił.

Wskazywał, że najbliższe miesiące będą dla polskiej klasy politycznej ciągłym egzaminem. „My ten egzamin bezwzględnie musimy zdać celująco: to jest egzamin z odpowiedzialności: za słowa i działania, z jedności i solidarności” – powiedział do parlamentarzystów KO. Koalicja Obywatelska odwołała serię zaplanowanych na środę konferencji prasowych, które miały być poświęcone ocenie 7 lat rządów PiS.

Dziękował wszystkim za zachowanie „politycznej i etycznej dyscypliny”, bo w takich momentach, kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania i ważyć słowa i „trzeba budować jedność i solidarność oraz poczucie stabilności i bezpieczeństwa”.

„Nie jest naszym zadaniem spekulowanie dotyczące szczegółów tego tragicznego zdarzenia. W sensie politycznym nie możemy mieć żadnej wątpliwości, że to Rosja w stu procentach odpowiada za tę sytuację” – powiedział.

Podkreślał, że dziś czujemy, jak ważne są dla nas wszystkie sojusze – NATO i relacje z USA.

Po posiedzeniu Tusk nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Powiedział tylko, że wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział na posiedzeniu klubu.

Wypowiedział się były szef MON Tomasz Siemoniak, który najprawdopodobniej weźmie udział w środowym posiedzeniu RBN.

Pytany, z jakim przekazem klub KO idzie na to posiedzenie, powiedział, że z przekazem, że za to, co się dzieje od 24 lutego „pełną odpowiedzialność ponosi Rosja i to nie jest moment na szukanie napięć i podziałów”. „To jest moment, żeby podkreślić nasze więzi z sojusznikami” – powiedział.

„Dziś nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo Polski. Dziś po raz kolejny podkreślamy, że chcemy, aby to było ponad podziałami, by to nie było elementem ciągłej walki politycznej” – mówił Siemoniak.

Powtórzył, że „obrona powietrzna i przeciwlotnicza to jest wciąż polski deficyt”. „Bardzo ważne jest, aby tak jak w Turcji w roku 2013, gdzie dochodziło też to różnych zdarzeń, polegających na tym, że ostrzał trafiał na turecką stronę i NATO zdecydowało o skierowaniu baterii Patriot z Niemiec i Holandii” – zaznaczył.

„Oczekujemy podobnych decyzji, żeby amerykańskie i sojusznicze urządzenia, takie jak baterie Patriot szybko się w Polsce znalazły” – powiedział Siemoniak. „Jest to pełne wsparcie ze strony Platformy Obywatelskiej i pewnie reszty opozycji” – dodał.

We wtorek po godz. 15 – jak przekazali przedstawiciele polskich władz – na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk rosyjskiej produkcji; w wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. W środę prezydent USA Joe Biden po spotkaniu z przywódcami państw zachodnich na Bali w Indonezji powiedział, że ma wstępne informacje, które przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski została wystrzelona z Rosji. Jak dodał, sugeruje to trajektoria lotu rakiety.