Turystyczna Europa walczy z ogniem. Ewakuacje i rosnące straty

Chociaż strażakom udało się ochronić tereny przy hotelach i innych obiektach turystycznych, pożar nie został jeszcze całkowicie opanowany.

„Największym niepokojem jest dla nas wiatr – czy nie zmieni kierunku z zachodu na wschód” – powiedział minister spraw wewnętrznych regionu Andaluzji, Antonio Sanzas.

We wtorek ogień pojawił się w zalesionej części La Peña, niedaleko plaży w Tarifie. To miasto na południowym wybrzeżu, zamieszkane przez około 19 000 osób, jest znane z silnych wiatrów przyciągających windsurferów i kitesurferów.

Hiszpański nadawca publiczny TVE podał, że pożar rozpoczął się na kempingu w przyczepie turystycznej, a z powodu silnego wiatru szybko się rozprzestrzenił.

Według A. Sanzy, ewakuowano około 1 500 osób oraz 5 500 pojazdów z kempingów, hoteli i domów mieszkalnych.

Minister dodał, że strażacy walczyli z ogniem przez całą noc, chroniąc nadmorskie kurorty. Mieszkańcom i turystom nadal nie wolno było wracać na miejsce.

Obecnie w Hiszpanii panuje kolejna fala upałów – w wielu regionach temperatury zbliżają się do 40 stopni Celsjusza.

Instytucje ochrony cywilnej ostrzegają, że w większości kraju obowiązuje wysoki lub ekstremalny poziom zagrożenia pożarowego.

Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, w lipcu z powodu upałów zmarło 1 060 osób.

Naukowcy od dawna ostrzegają, że w wyniku zmian klimatycznych rośnie intensywność i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów.