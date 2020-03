Trzęsienie ziemi w Zagrzebiu. Zginął 15-letni chłopiec

vdu

Do trzęsienia doszło o godz. 6:23. Jego epicentrum znajdowało się 7 km na północ od Zagrzebia. W mieście doszło do zniszczeń. Na niektórych ulicach zalega gruz i rozbite szkło – pisze AP. Doszło do krótkiej przerwy w dostawach energii elektrycznej. W niektórych częściach miasta wybuchły lokalne pożary.



Ludzie w panice opuszczali swe domy i wybiegali na ulicę – relacjonuje korespondent AP. Zarejestrowano co najmniej jeden wstrząs wtórny, ale było on znacznie słabszy niż jego poprzednik.



O wstrząsach informował w niedzielę rano niemiecki ośrodek badań geologicznych (GFZ) Deutsches GeoForschungsZentrum. Według GFZ trzęsienie miało magnitudę 6, a jego hipocentrum było ulokowane na głębokości 10 km.

Półwysep Bałkański jest obszarem, gdzie stosunkowo często dochodzi do wstrząsów, ale większość z nich nie jest odczuwalna. We wrześniu ub.r. doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Albanii, w którym zginęło ponad 40 osób. Wstrząsy wtórne zarejestrowano wtedy również w Bośni i Hercegowinie.