Trwa spotkanie prezydentów Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jak zapowiedział prezydent, jednym z tematów rozmów będzie współpraca w dziedzinie energii: zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej.

„Będziemy rozmawiali także o sytuacji międzynarodowej. To kwestia spokojnego, ale konsekwentnego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w tej części świata. Oddziaływanie rosyjskie w krajach na Półwyspie Arabskim jest bardzo silne. To są zamożne kraje, one mają swoją wysoką pozycję międzynarodową z uwagi na swoje liczne wpływy – i to, żeby w sposób zdecydowany dawać świadectwo, jaka jest prawda o rosyjskiej agresji na Ukrainie, jest bardzo istotne. O to także prosili nas sojusznicy” – powiedział Duda.

Podczas wizyty polskiego prezydenta w ZEA podpisane zostaną porozumienia o współpracy w dziedzinie energetyki oraz cyfryzacji.

Wcześniej Andrzej Duda złożył wieniec pod pomnikiem i w miejscu pamięci Wahat Al Karama oraz odwiedził Wielki Meczet Szejka Zayeda.

W środę w Dubaju prezydent spotka się z wiceprezydentem, premierem ZEA szejkiem Mohammedem bin Rashidem Al Maktoumem.