  • 18 sierpnia, 2025 8:30

Trump: Zelenski może natychmiast zakończyć wojnę, ale bez Krymu i NATO

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w niedzielę wieczorem, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może „niemal natychmiast” zakończyć wojnę z Rosją. Jednocześnie podkreślił, że Kijów nie ma szans na odzyskanie anektowanego Krymu ani na wejście do NATO.

zw.lt/PAP/BNS
fot. freepik.com

„Prezydent Zełenski może niemal natychmiast zakończyć wojnę z Rosją, jeśli tylko tego chce, albo może dalej walczyć” – napisał Trump na swojej platformie Truth Social, dzień przed spotkaniem w Białym Domu z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi.

Amerykański przywódca zaznaczył też, że „Krym, który 12 lat temu został anektowany bez oddania ani jednego strzału za prezydentury Baracka Obamy, nie wróci do Ukrainy, a kraj ten NIE WEJDZIE do NATO”.

„Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!” – dodał Trump.

