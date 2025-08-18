Trump: Zelenski może natychmiast zakończyć wojnę, ale bez Krymu i NATO

„Prezydent Zełenski może niemal natychmiast zakończyć wojnę z Rosją, jeśli tylko tego chce, albo może dalej walczyć” – napisał Trump na swojej platformie Truth Social, dzień przed spotkaniem w Białym Domu z prezydentem Ukrainy i przywódcami europejskimi.

Amerykański przywódca zaznaczył też, że „Krym, który 12 lat temu został anektowany bez oddania ani jednego strzału za prezydentury Baracka Obamy, nie wróci do Ukrainy, a kraj ten NIE WEJDZIE do NATO”.