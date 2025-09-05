Trump zapowiada rozmowę z Putinem

Trump odpowiedział krótko „Porozmawiam, tak” na pytanie dziennikarza zadane na marginesie kolacji w Białym Domu z szefami amerykańskich firm technologicznych. Do rozmowy z Zełenskim doszło w formie wideokonferencji, w którą włączył się także Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA; wcześniej odbył on oddzielne spotkanie z przywódcą Ukrainy.

Według Zełenskiego, amerykański prezydent wyraził niezadowolenie, że niektóre państwa UE wciąż kupują rosyjską ropę. Rozmowy dotyczyły również sankcji wobec Rosji oraz ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Trump miał ponadto wezwać europejskich partnerów do wywierania presji gospodarczej na Chiny w związku z ich wsparciem dla rosyjskiej agresji.

Kreml: szybka rozmowa możliwa, gwarancje dla Kijowa – nie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w piątek, że rozmowę z Trumpem można zorganizować bardzo szybko, jeśli będzie taka potrzeba, ale kategorycznie odrzucił koncepcję zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

– „Czy zagraniczne, zwłaszcza europejskie i amerykańskie kontyngenty wojskowe mogą zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo? Zdecydowanie nie. To nie są gwarancje, które byłyby do przyjęcia dla naszego kraju” – powiedział agencji RIA Nowosti.

26 państw deklaruje udział w misji w Ukrainie po porozumieniu pokojowym

Tego samego dnia sojusznicy Ukrainy spotkali się w Paryżu, by omawiać potencjalne gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawarcia porozumienia pokojowego kończącego czwarty rok wojny. Po rozmowach ogłoszono, że 26 państw zadeklarowało gotowość do udziału w siłach „zabezpieczających”, które mogłyby być rozmieszczone w Ukrainie po ewentualnym porozumieniu, aby odstraszać Rosję przed kolejnymi atakami.

Jednocześnie rosną obawy, że Władimir Putin nie jest zainteresowany zakończeniem wojny. Niepokój spotęgowała wizyta rosyjskiego przywódcy w Pekinie w tym tygodniu; Putin zapowiedział, że Rosja będzie kontynuować działania wojenne, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia pokojowego.