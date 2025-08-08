Trump zapowiada historyczny pokój między Armenią a Azerbejdżanem

W spotkaniu mają wziąć udział: premier Armenii Nikol Paszinian oraz prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Jak zapowiedział Trump na platformie społecznościowej Truth Social, podczas szczytu odbędzie się oficjalna ceremonia podpisania pokoju.

– Obia te narody od lat toczą wojnę, która pochłonęła tysiące istnień – napisał były prezydent USA.

– Wielu przywódców bezskutecznie próbowało zakończyć ten konflikt. Dziś, dzięki „TRUMPOWI”, moja administracja od pewnego czasu prowadzi rozmowy z obiema stronami – dodał.

Górski Karabach w tle

Armenia i Azerbejdżan dwukrotnie prowadziły działania zbrojne o Górski Karabach, sporny region uznawany międzynarodowo za część Azerbejdżanu, ale przez lata kontrolowany przez Ormian. Ostatni przełom nastąpił w 2023 roku, kiedy wojska Azerbejdżanu przeprowadziły błyskawiczną ofensywę, odzyskując kontrolę nad terytorium i zmuszając do ucieczki ponad 100 tysięcy etnicznych Ormian.

Choć ostatnia runda negocjacji pokojowych między Paszinianem a Alijewem miała miejsce w lipcu tego roku w Zjednoczonych Arabskich Emiratach, nie przyniosła ona przełomu.

Trump: to będzie dzień historyczny

– Jestem bardzo dumny z tych odważnych liderów, którzy zdecydowali się zrobić to, co słuszne – napisał Trump, zapowiadając piątek jako „dzień historyczny dla Armenii, Azerbejdżanu, Stanów Zjednoczonych i całego świata”.

Prezydent zapowiedział również podpisanie dwustronnych porozumień z obydwoma krajami, które mają otworzyć drogę do współpracy gospodarczej i wykorzystania pełnego potencjału regionu Południowego Kaukazu.