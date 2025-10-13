Trump: wojna się skończyła, Hamas się rozbroi

Przed przemówieniem Trump wpisał się do księgi pamiątkowej izraelskiego parlamentu.

„To dla mnie zaszczyt, to wspaniały i piękny dzień, nowy początek” – napisał amerykański przywódca.

Oprócz Trumpa podczas uroczystej sesji Knesetu głos zabierze premier Benjamin Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.

Chwilę przed wylądowaniem Trumpa w Izraelu Hamas wypuścił pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy odzyskali w poniedziałek wolność.

To ostatnie z 251 osób porwanych 7 października przez Hamas, a ich uwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Porozumienie zawarto pod patronatem Trumpa.

Drugi etap porozumienia zakłada m.in. rozbrojenie Hamasu. Przedstawiciele ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.