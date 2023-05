Trump uznany winnym seksualnego wykorzystywania i zniesławienia pisarki

Ława przysięgłych oddaliła natomiast zarzut kobiety, że w latach 90. Trump ją zgwałcił. Uznała jednak, że wykorzystał ją seksualnie.

Pozew Carroll dotyczył zarzutów o gwałt i naruszenie nietykalności cielesnej. Oskarżyła też Trumpa o zniesławienie za nazwanie jej zarzutów “oszustwem i przekrętem”.

Carroll nie skomentowała werdyktu, ale jej adwokat Roberta Kaplan powiedziała: „Jesteśmy bardzo szczęśliwi”.

Trump, który ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta w wyborach w 2024 roku, konsekwentnie zaprzeczał twierdzeniom oskarżycielki.

„NIE MAM ABSOLUTNIE ŻADNEGO POJĘCIA, KIM JEST TA KOBIETA. Ten werdykt to hańba – kontynuacja największego polowania na czarownice wszechczasów !” – napisał Trump na komunikatorze Truth Social. Jego adwokaci zapowiedzieli złożenie apelacji.

Carroll wystąpiła z pozwem w minionym roku. Twierdziła, że Trump zgwałcił ją w garderobie domu towarowego Bergdorf Goodman w 1995 lub 1996 roku. Po raz pierwszy ujawniła to publicznie w 2019 roku w swojej książce „What Do We Need Men For?: A Modest Proposal”.

Trump jako prezydent, a potem jako osoba prywatna, nazwał zarzucaną mu relację z Carroll fikcją, którą wymyśliła, by zwiększyć sprzedaż swojej książki. Jak przekonywał „nie jest ona w moim typie”.

„Robi to dla pieniędzy I z powodów politycznych. (…) A robiąc to, działa na szkodę prawdziwych ofiar gwałtów” – argumentował Trump.

W trakcie zeznań Carroll zapytana przez obronę Trumpa, czy została „rzekomo zgwałcona” odparła: „Zostałam zgwałcona”. Indagowana dlaczego nie wzywała pomocy lub nie poszła na policję, powiedziała: „Zgwałcił mnie, czy krzyczałam, czy nie”. Wyjaśniła, że „kobiety to rozumieją”.

Adwokaci Trumpa zakończyli sprawę bez powoływania świadków. Trump był wymieniany jako możliwy świadek, ale zrzekł się prawa do zeznań.