Trump: umowa w sprawie Strefy Gazy jest dobra dla wszystkich

„To świetna umowa dla Izraela, świetna umowa dla wszystkich (…), dla świata arabskiego, świata muzułmańskiego i w ogóle dla świata” – powiedział Trump dziennikarzom.

Dodał, że negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników trwają i z tego co słyszy przebiegają „bardzo dobrze”. Według niego zakładnicy mogą zostać uwolnieni „już niedługo”.

Prezydent został też zapytany o wypowiedź przywódcy Rosji Władimira Putina, który we wrześniu poinformował, że jest gotowy wyrazić zgodę na przedłużenie o rok obowiązywania traktatu w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych, jeśli prezydent USA zrobi to samo.

„Wydaje mi się to dobrym pomysłem” – odparł Trump.

Amerykański przywódca odniósł się też do ataków na kartele narkotykowe.

„Zatrzymamy przemyt narkotyków. Nikt nie dotrze wodą. Więcej narkotyków nie dotrze wodą” – dodał.

Szef Pentagonu Pete Hegseth w niedzielę powiedział w telewizji Fox News, że ma wszelkie uprawnienia, by prowadzić ataki na łodzie, które mają transportować narkotyki. W piątek poinformował, że na rozkaz prezydenta siły zbrojne USA przeprowadziły nieopodal wybrzeży Wenezueli kolejne uderzenie przeciwko łodzi, która – jak podejrzewały – miała związki z gangiem narkotykowym. W uderzeniu miały zginąć cztery osoby. Jest to już co najmniej czwarte uderzenie na Morzu Karaibskim w łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków. Ataki te budzą kontrowersje i oskarżenia o zbrodnie wojenne, a także wątpliwości, czy ich ofiarami faktycznie są członkowie grupy przestępczej.