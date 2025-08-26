Znad Wilii
  • Świat
  • 26 sierpnia, 2025 6:30

Trump: Putin nie chce się spotkać z Zełenskim, bo go nie lubi

Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że nie omawiał szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że Amerykanie mogliby wspierać Europejczyków w tym procesie.

PAP/zw.lt
Trump: Putin nie chce się spotkać z Zełenskim, bo go nie lubi

fot. PAP/EPA/Al Drago / POOL

Prezydent poinformował, że rozmawiał w ostatnich dniach z Władimirem Putinem. Dodał, że rozmowy z nim są dobre, ala potem Putin bombarduje Ukrainę. Pytany o to, dlaczego Putin nie chce się spotkać z Zełenskim, odparł:

„Bo go nie lubi. (…) Putin z Zełenskim nie lubią się. Ocenił też, że wojna w Ukrainie to konflikt osobowości” – powiedział Trump.

„Ale zakończymy to” – wezwał.

Według Trumpa sam przyjazd Putina na Alaskę miał świadczyć o tym, że Kreml chce zakończyć wojnę.

Podkreślił, że nie omawiał szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, jednak zaznaczył, że Amerykanie mogliby wspierać w tym procesie Europejczyków. W ubiegłym tygodniu Trump zapewnił, że amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy, lecz nie wykluczył wsparcia w powietrzu.

Powiadomił też w poniedziałek, że rozmawiał z Putinem o procesie denuklearyzacji. – Rozmawiamy o ograniczeniu broni jądrowej. Zaangażujemy w to Chiny – zapowiedział Trump.

PODCASTY I GALERIE