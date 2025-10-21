Trump przed rozmowami z Putinem: wątpię w zwycięstwo Ukrainy

„Wciąż mogą wygrać. Nie sądzę, żeby wygrali, ale wciąż mogą wygrać” – powiedział prezydent USA Donald Trump, rozpoczynając spotkanie w Białym Domu z premierem Australii Anthonym Albanese.

W ubiegłym miesiącu Trump zmienił swoje stanowisko, twierdząc, że Ukraina powinna zrezygnować z utraconych terytoriów, a potem stwierdził, że Ukraińcy mogliby odzyskać wszystkie swoje ziemie.

Jednak po rozmowie telefonicznej z Putinem przed spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Trump ponownie zmienił zdanie, nawołując Ukraińców i Rosjan, by „zatrzymali się tam, gdzie są” i zakończyli wojnę.

W poniedziałek, zapytany o stanowisko Kijowa, Trump ocenił szanse Ukrainy w pesymistycznym tonie. Dodał: „Nigdy nie powiedziałem, że oni wygrają. Powiedziałem, że mogą. Ale wszystko może się zdarzyć. Wiecie, wojna to bardzo dziwna rzecz.”

Rano tego samego dnia Zełenski powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu Trump poinformował go, iż maksymalistyczne żądania Putina wobec Ukrainy, by oddała wszystkie swoje wschodnie regiony Donbasu, pozostają bez zmian.

Pomimo tego, Zełenski uznał spotkanie za pozytywne, choć Trump odrzucił jego prośbę o sprzedaż Ukrainie rakiet manewrujących „Tomahawk” o zasięgu dalekozasięgowym.

Przed spotkaniem z Zełenskim Trump wyrażał pozytywne opinie na temat możliwości dostarczenia Ukrainie tych rakiet, które pozwoliłyby jej atakować głębiej na rosyjskim terytorium. Jednak po rozmowie telefonicznej z Putinem ton amerykańskiego lidera uległ zmianie.

„Moim zdaniem Trump nie chce eskalować sytuacji z Rosjanami, dopóki nie spotkał się z nimi” – powiedział Zełenski dziennikarzom.

Jego komentarze zostały opublikowane w poniedziałek rano.

Zełenski sceptycznie odniósł się również do propozycji Putina, aby wymienić terytoria kontrolowane przez Rosję w obwodach Chersoń i Zaporoże na Donbas i Ługańsk.

Zdaniem ukraińskiego lidera, Trump ostatecznie poparł zamrożenie sytuacji na linii frontu.

Zełenski dyplomatycznie odniósł się do swojego spotkania z Trumpem, choć media poinformowały, że był naciskany, by zgodził się na rosyjskie żądania.

Prezydenci USA i Ukrainy rozmawiali po katastrofalnym spotkaniu w Gabinecie Owalnym w lutym, kiedy Trump i jego wiceprezydent J.D. Vance obrzucili Zełenskiego obelgami przed kamerami telewizyjnymi, w tym za decyzję, by nie nosić garnituru.