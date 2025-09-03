Trump pozdrowił Xi, Putina i Kima „spiskujących przeciwko USA”

Trump odniósł się do organizowanej przez Chiny defilady wojskowej we wpisie na swoim portalu Truth Social.

„Kluczowe pytanie brzmi, czy prezydent Chin Xi wspomni o ogromnym wsparciu i „krwi”, jaką Stany Zjednoczone Ameryki dały Chinom, aby pomóc im w odzyskaniu WOLNOŚCI od bardzo nieprzyjaznego najeźdźcy. Wielu Amerykanów zginęło w chińskiej walce o zwycięstwo i chwałę. Mam nadzieję, że zostaną oni słusznie uhonorowani i zapamiętani za swoją odwagę i poświęcenie! Niech prezydent Xi i wspaniały naród chiński będą mieli wspaniałe i długotrwałe święto” – napisał Trump. „Proszę przekazać moje najgorętsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi i Kim Dzong Unowi, podczas gdy spiskujecie przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki” – dodał.

Trump nawiązał w ten sposób do amerykańskiego wsparcia walki Chińczyków przeciwko Japonii podczas II wojny światowej. Amerykanie wspierali chińskie wojska w ramach programu Lend-Lease oraz walczyli u ich boku m.in. podczas kampanii w Birmie.

Mimo to podczas organizowanej w Pekinie parady z okazji 80. rocznicy zwycięstwa nad Japonią nie ma delegacji z USA, zaś wśród zagranicznych przywódców uczestniczących w imprezie są m.in. przywódcy Rosji, Korei Północnej i Iranu.

Pytany wcześniej w Białym Domu o defiladę i udział Putina i Kima, Trump stwierdził, że nie traktuje jej jako wyzwania wobec Stanów Zjednoczonych, bo ma dobre stosunki z Xi.