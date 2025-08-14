Trump ostrzega: brak dobrych intencji Putina przekreśli kolejne rozmowy

W piątek na Alasce ma dojść do pierwszego od 2021 roku spotkania prezydentów USA i Rosji.

„Drugiego spotkania może w ogóle nie być – jeśli uznam, że nie powinniśmy go organizować, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi, których potrzebujemy, to do niego nie dojdzie” – powiedział Trump dziennikarzom.

Jednocześnie zapowiedział, że po piątkowych rozmowach na Alasce planuje zorganizować spotkanie trójstronne z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

„Jeśli pierwsze spotkanie przebiegnie pomyślnie, wkrótce zorganizujemy kolejne” – stwierdził Trump. „Chciałbym to zrobić niemal natychmiast – odbędzie się szybkie drugie spotkanie z prezydentem Putinem i prezydentem Zełenskim oraz ze mną, jeśli będą chcieli, żebym wziął w nim udział” – dodał.

W obliczu trwającej wojny na Ukrainie, prezydent Zełenski udał się do Berlina, gdzie wziął udział w wirtualnym spotkaniu z kanclerzem Friedrichem Merzem oraz innymi przywódcami europejskimi, a także szefami NATO i Unii Europejskiej. Podczas rozmów z Donaldem Trumpem apelowali o zachowanie wspólnego stanowiska wobec Rosji.

Uzgodniono, że Trump ma dążyć do zawarcia zawieszenia broni, a on sam zapowiedział, że jeśli Rosja nie wstrzyma ofensywy, czekają ją surowe konsekwencje.