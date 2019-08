Trump odwołał wizytę w Polsce w związku z huraganem

vdu

„Pan prezydent Trump godzinę temu zadzwonił osobiście do prezydenta Dudy i przeprosił go za zaistniałą sytuację, ale w związku z tym, że huragan, który w weekend ma uderzyć w południowe stany, może mieć rozmiary katastrofalne, uznał, że nie może opuścić Stanów Zjednoczonych, musi być na miejscu, w kraju „- tłumaczył Krzysztof Szczerski późnym wieczorem w czwartek.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział Polskiemu Radiu, że w czasie tej rozmowy Andrzej Duda miał przekazać Donaldowi Trumpowi, że rozumie taką decyzję.

Prezydent USA miał uczestniczyć w Warszawie w uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Do Polski przyjedzie w zastępstwie Donalda Trumpa wiceprezydent Mike Pence.

„Aby upewnić się, że wszystkie siły rządu federalnego są skoncentrowane na nadchodzącym huraganie, zdecydowałem wysłać naszego wiceprezydenta, Mike’a Pence’a, do Polski w ten weekend w moim zastępstwie” – mówił po rozmowie z Andrzejem Dudą Donald Trump w Białym Domu.

Prezydent USA podkreślił, że w obliczu zbliżającego się dużego zagrożenia, priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi i trzeba, aby „wszystkie zasoby rządu federalnego były skoncentrowane na nadciągającym huraganie Dorian”.

„Wygląda na to, że (huragan) może być bardzo, rzeczywiście bardzo duży. (Do Polski) pojedzie Mike (Pence). Rozmawiałem właśnie z prezydentem Andrzejm Dudą i przekazałem mu najgorętsze życzenia i życzenia od Amerykanów. Naszym najważniejszym priorytetem jest bezpieczeństwo w obliczu huraganu i przełożę wyjazd do Polski na najbliższą przyszłość? – mówił prezydent.

Wizyta Donalda Trumpa w naszym kraju została przełożona na najbliższe miesiące.

„To nie jest wizyta odwołana tylko wizyta przełożona. Pan prezydent Trump bardzo wyraźnie powiedział, że chce, żeby ta wizyta doszła do skutku, że będziemy teraz szukać w kalendarzu kolejnych możliwych terminów i że też dzwoni osobiście do prezydenta w tej sprawie, to było godzinę przed tym, jak zostało to ogłoszone publicznie dlatego, że bardzo ceni sobie z panem prezydentem współpracę” – podkreślił Szczerski.

Zbliżający się do Florydy huragan Dorian staje się coraz silniejszy. Wiatr w czwartek wiał z prędkością 140 km/godz., ale amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) przewiduje, że siła żywiołu wzrośnie i stanie się bardzo niebezpieczna.

Centrum huraganu w czwartek znajdowało się 355 km na północ od Portoryko i 600 km na wschód od Bahamów. Żywioł posuwa się z prędkością 20 km/godz. na północny zachód i w niedzielę spodziewany jest nad wybrzeżem Florydy.

Na razie Dorian ma kategorię pierwszą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. NHC alarmuje jednak, że wkrótce może stać się huraganem trzeciej kategorii i w amerykański stan może uderzyć wiatrem o prędkości 210 km/godz. Silne wiatry spodziewane są także w stanach Georgia i Karolina Południowa.