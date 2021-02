Trump odmawia składania zeznań w „niekonstytucyjnym” sądzie Senatu. Chodzi o impeachment

Były prezydent USA Donald Trump odmówił składania zeznań w zbliżającej się rozprawie przed Senatem dotyczącym impeachmentu, czyli w jego przypadku uznania, że złamał Konstytucję i pozbawienia go prawa do sprawowania urzędu prezydenta w przyszłości. Do złożenia zeznań pod przysięgą wezwali go reprezentanci Izby Reprezentantów, w której impecheant został już przegłosowany. Teraz decyzję musi teraz podjąć Senat.