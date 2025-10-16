Trump odbędzie rozmowę telefoniczną z Putinem

Portal powołał się na wtajemniczone źródło. Biały Dom dotąd nie potwierdził tej informacji.

Do rozmowy ma dojść na dzień przed wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, podczas której przywódcy mają omówić kwestię sprzedaży amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk. W niedzielę Trump powiedział, że zanim podejmie decyzję w tej sprawie, będzie musiał odbyć rozmowę z rosyjskim przywódcą, bo taki krok stanowiłby „nową fazę agresji”. Mówił wówczas, że poinformował Zełenskiego o swoim zamiarze rozmowy z Putinem.

– Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: „słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki” – powiedział Trump.

Według „Financial Times”, w grę wchodzi ewentualne wysłanie Ukrainie jedynie kilkudziesięciu sztuk rakiet, które jednak będą pociskami o zdecydowanie najdalszym zasięgu, jakie Kijów otrzymał od zachodnich partnerów. Ich zasięg wynosi ponad 1500 km, podczas gdy francusko-brytyjskich SCALP/Storm Shadows – 250-400 km. Problemem jest jednak brak wyrzutni tych pocisków w zasobach Ukrainy.