Trump: nie będę ubiegać się o urząd wiceprezydenta w 2028 r.

„Mógłbym to zrobić” – powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One, dodając jednak, że tego nie zrobi. „Nie zrobiłbym tego. Uważam, że to byłoby zbyt piękne. Myślę, że ludziom by się to nie spodobało. To nie jest – to nie byłoby w porządku” – stwierdził.

Zgodnie z 22. poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, nikt nie może zostać wybrany na prezydenta po raz trzeci. Niektórzy sugerowali, że jednym ze sposobów obejścia tego zakazu byłoby kandydowanie Trumpa na wiceprezydenta, a następnie rezygnacja nowo wybranego prezydenta. Tym samym Trump objąłby ponownie urząd prezydenta – przypomniała agecja Reutera, dodając, że legalność takiego rozwiązania była kwestionowana.

Przed trzema dniami były doradca Trumpa Steve Bannon powiedział w rozmowie z tygodnikiem „Economist”, że istnieje „plan” mający na celu obejście 22. poprawki.

„Trump zostanie prezydentem w 2028 roku i ludzie powinni się z tym pogodzić” – stwierdził. „W stosownym czasie przedstawimy plan” – zapowiedział, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów.

Wyjaśnił, że Trump będzie potrzebował trzeciej kadencji, aby zrealizować wszystkie swoje zamierzenia. – Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy, a prezydent Trump jest opatrznościowym narzędziem, aby dokończyć to dzieło – powiedział.