Trump: najlepszy sposób na zakończenie wojny to pokój, a nie zawieszenie broni

Trump spotkał się w piątek z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce. W sobotę zrelacjonował przebieg tych rozmów podczas telekonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, do którego potem dołączyli europejscy przywódcy.

„Spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem przebiegło bardzo pomyślnie, podobnie jak nocna rozmowa telefoniczna z prezydentem Ukrainy Zełenskim i różnymi europejskimi przywódcami, w tym z szanownym Sekretarzem Generalnym NATO” – napisał Trump.

„Wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie straszliwej wojny między Rosją a Ukrainą jest bezpośrednie zawarcie porozumienia pokojowego, które położy kres wojnie, a nie jedynie porozumienia o zawieszeniu broni, które często nie wytrzymuje próby czasu” – oznajmił amerykański prezydent.

Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, który przekazał, że prezydent USA powiedział Zełenskiemu i przywódcom europejskim, iż, jego zdaniem, szybkie zawarcie pokoju w wojnie Ukrainy z Rosją jest lepsze od zawieszenia broni. Miał ich też poinformować o tym, że takie rozwiązanie – „wszechstronne porozumienie kończące wojnę” – preferuje Putin.

Inaczej Trump wypowiadał się jednak przed piątkowym spotkaniem, zapowiadając, że osiągnięcie zawieszenia broni będzie jednym z jego głównych celów i że „nie będzie szczęśliwy”, jeżeli nie zostanie ono uzgodnione w rozmowach z Putinem.

W sobotnim komunikacie na Truth Social Trump potwierdził także, że Zełenski odwiedzi Biały Dom w poniedziałek po południu.