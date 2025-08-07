Trump: jest szansa, że wkrótce dojdzie do spotkania z Putinem

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała wcześniej w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„New York Times” napisał, że Trump planuje spotkać się osobiście z prezydentem Rosji w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i prezydentem Ukrainy.

Donald Trump, odpowiadając w środę na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, zapowiedział też nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę z Rosji. Wcześniej zwiększył taryfy na towary z Indii o 25 proc. do poziomu 50 proc. Nie wykluczył nałożenia podobnych ceł na Chiny.

Trump poinformował również, że rozpoczęły się rozmowy z kandydatami na nowego prezesa Rezerwy Federalnej. Dodał, że rozpatrywane są trzy kandydatury na to stanowisko. Kadencja obecnego szefa Fedu Jerome’a Powella upływa w maju przyszłego roku.

Amerykański przywódca zapowiedział też wprowadzenie 100-procentowych ceł na import półprzewodników i chipów do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że z taryf będą wyłączone firmy, produkujące w USA. Jak podkreśliła agencja AP, decyzja może doprowadzić do wzrostu cen elektroniki w Stanach Zjednoczonych.

Trump ogłosił w Białym Domu w obecności dyrektora wykonawczego Apple’a Tima Cooka, że koncern zainwestuje w najbliższych czterech latach 600 mld dolarów w Stanach Zjednoczonych. To o 100 mld USD więcej niż planowano.