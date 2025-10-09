Trump: izraelscy zakładnicy zostaną uwolnieni w poniedziałek

Amerykański przywódca ocenił, że „cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy”. Dodał, że jest ono „dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich oraz dla USA”.

Oświadczył, że „to coś więcej niż Strefa Gazy”. – To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego – stwierdził Trump.

Prezydent USA zapewnił też, że region zostanie odbudowany, stanie się spokojnym i bezpiecznym miejscem, a jego mieszkańcy będą zaopiekowani. Poinformował też, że izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas będą „najpewniej uwolnieni w poniedziałek”. Przekazane zostaną też ciała zakładników.

„Jestem przekonany, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój. Słowa „pokój na Bliskim Wschodzie” to coś, do czego dążono od setek lat, od wieków” – podkreślił Trump.

W środę wieczorem czasu miejscowego Trump poinformował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.