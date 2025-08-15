Trump i Putin spotkają się na Alasce

Będzie to pierwsze od 2021 roku rozmowy urzędujących przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji. Spotkanie ma odbyć się w bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson o godzinie 11:30 czasu lokalnego (22:30 czasu litewskiego). Po rozmowach zaplanowano wspólną konferencję prasową, podczas której obaj liderzy podsumują wyniki negocjacji.

Najpierw przewidziano rozmowę w cztery oczy, a następnie do przywódców dołączą delegacje rosyjska i amerykańska.

W ostatnich dniach, po tym jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na spotkanie w Anchorage, rosyjska ofensywa nasiliła się, co wzbudziło obawy, że Trump i Putin mogą zawrzeć porozumienie zmuszające Kijów do bolesnych ustępstw, w tym terytorialnych.

Trump ostrzegł, że jeśli Putin po piątkowych rozmowach nie zgodzi się zakończyć wojny, Rosję czekają „poważne konsekwencje”, nie precyzując jednak, jakie działania ma na myśli. Zapowiedział także, że ewentualne ostateczne porozumienie w sprawie zakończenia inwazji zostanie osiągnięte dopiero podczas kolejnego, trójstronnego spotkania z udziałem ukraińskiego prezydenta.

Podczas kampanii wyborczej Trump wielokrotnie deklarował, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin od objęcia urzędu w drugiej kadencji w styczniu. Dotychczas jednak osiągnięto niewielkie postępy w rozmowach pokojowych. Prezydent USA groził również nałożeniem sankcji wtórnych na partnerów handlowych Rosji, lecz wyznaczony przez niego termin minął w zeszłym tygodniu bez ogłoszenia żadnych działań.

Putin, wypowiadając się w przeddzień spotkania, pochwalił amerykańskie wysiłki na rzecz zakończenia wojny.

Tymczasem Zełenski w środę udał się do Berlina, gdzie wziął udział – wraz z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem – w wirtualnym spotkaniu z innymi europejskimi przywódcami, a także z liderami NATO i Unii Europejskiej. Rozmawiali oni z Trumpem, apelując o zachowanie jedności wobec Rosji. Kanclerz Niemiec ocenił, że rozmowa była „naprawdę konstruktywna”, a uczestnicy życzyli Trumpowi „powodzenia” w negocjacjach z Putinem.

Ustalono, że Trump powinien dążyć do zapewnienia zawieszenia broni. Amerykański prezydent zapowiedział, że po rozmowie na Alasce z Putinem planuje zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Zełenskiego oraz natychmiast poinformować ukraińskiego przywódcę i europejskich liderów o wynikach negocjacji.