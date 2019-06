Trump: gratuluje prezydentowi Dudzie, że Polska płaci na obronność 2 proc. PKB

vdu

Polska para prezydencka została przyjęta w środę w Białym Domu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i amerykańską pierwszą damę Melanię Trump; była to już druga wizyta Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy w Białym Domu w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

Jednym z głównych tematów rozmów prezydentów była sprawa amerykańskiej obecności militarnej w Polsce i zwiększenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Prezydenci podpisali w środę w Waszyngtonie porozumienie polityczne w tej sprawie. Zgodnie z deklaracją USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. Jak głosi deklaracja, ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

Przed podpisaniem dokumentu o treść porozumienia był pytany przez dziennikarzy Donald Trump podczas spotkania z polskim prezydentem w Gabinecie Owalnym.

„Nie chcę przesądzać jeszcze, czy to będzie stała czy niestała obecność. Mówimy o dwóch tysiącach żołnierzy, którzy mogą być przeniesieni z Niemiec, bądź z innego miejsca. Nie będziemy relokować dodatkowych żołnierzy do Europy” – powiedział Trump na początku spotkania z Andrzejem Dudą.

Prezydent USA ocenił, że Niemcy nie robią tego, co powinny robić, jeśli chodzi o NATO. „Oni płacą na obronność 1 proc. produktu krajowego brutto, zamiast 2 proc, to nie fair” – ocenił. „Panu prezydentowi chcę pogratulować i podziękować za to, co robi Polska – Polska płaci maksymalne kwoty” – zwrócił się Tump do Andrzeja Dudy. Jak dodał, w związku z tym, że część krajów postępuje inaczej, USA ma większe wydatki. „To nie fair wobec USA” – podkreślił.

Prezydent USA zaznaczył, że obecnie wielu żołnierzy amerykańskich jest w Niemczech; jak zauważył oni „są tam od bardzo długiego czasu”. „Więc prawdopodobnie będziemy przemieszczać pewną liczbę żołnierzy, jeśli się dogadamy” – dodał.

Trump podkreślił, że podczas wizyty prezydenta Polski w Waszyngtonie świętowany jest też „fakt, że Polska będzie kupować samoloty F-35, jedne z najlepszych samolotów bojowych na świecie”.

28 maja minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska wystosowała do władz amerykańskich zapytanie ofertowe (Letter of Request – LOR) w sprawie zakupu „32 myśliwców F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym”. W środę Błaszczak przebywający w USA, kilkakrotnie wyraził przekonanie, że spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Andrzejem Dudą zaowocuje przełomowymi decyzjami, ustaleniami dorównującymi swoją wagą decyzji o przyjęciu – 20 lat temu – Polski do NATO.

Trump był też pytany przez dziennikarzy, czy planuje odwiedzić Polskę we wrześniu. „Odwiedzę Polskę, ale nie wybraliśmy jeszcze daty” – odpowiedział prezydent USA.

Podkreślił, że pamięta swoją poprzednią wizytę w Polsce. „To był cudowny, wspaniały dzień” – zaznaczył. „Nigdy nie zapomnę mojej podróży do Polski” – powiedział Trump. Jak dodał, niektórzy sądzą, że była to jego najlepszą przemowa wygłoszona w Europie.

Pytany o stan demokracji w Polsce Trump zaznaczył, że „nie martwi się nim”. „Znam Polaków i ich liderów, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości” – powiedział.

„Nie ma żadnego problemu z demokracją w Polsce; wszystko jest doskonale. Ktoś cię oszukał” – stwierdził następnie prezydent Duda zwracając się do dziennikarza amerykańskiego zadającego to pytanie.

Prezydent USA był pytany, czy jego zdaniem Rosja zagraża Polsce. „Mam nadzieję, że Rosja będzie traktować Polskę z szacunkiem, tak, jak cała reszta świata. To wspaniały kraj. Na nieszczęście, zbyt dużo ucierpiał, zbyt często cierpiał, był centrum wszystkich działań (wojennych)” – mówił prezydent USA. „Polska, jeżeli kiedykolwiek były działania wojenne, na nieszczęście była jednym z głównych ofiar. Rosja, Polska, Niemcy, wszyscy powinni się dogadywać, tego chcę” – oświadczył Trump.

Na pytanie, czy zastosuje sankcje, by zablokować budowę gazociągu NordStream2, Trump odparł, że „ludzie mają prawo robić to, co chcą”. „Kwestia NordStream2 to coś, o czym myślę i czemu się przyglądam. Wiele razy podkreślałem problemy, jakie wiążą się z tym gazociągiem” – powiedział prezydent USA. Jak zaznaczył, Rosja dostaje miliardy dolarów od Niemiec w zamian za gaz. „Mamy znacznie lepsze rozwiązanie: LNG, i wiele krajów Europy chce tego gazu, w tym Polska” – podkreślił amerykański przywódca.

Wyraził nadzieję, że „nic złego się nie stanie”. „Mamy bardzo dobre relacje z Rosją, z Chinami, z Niemcami, ale myślę, że Niemcy stawiają siebie w bardzo niekorzystnej sytuacji, w której 50 a nawet 70 proc. ich dostaw energii pochodzi z Rosji” – ocenił Trump.

Jak zauważył, to Niemcy mają możliwość i moc, by to zmienić nie kupując gazu od Rosji. „Albo jeśli chcą, niech to robią. Ale to jest naprawdę decyzja Niemiec. Nie sądzę, by obywatele Niemiec byli z tego zadowoleni, bo to naprawdę czyni Niemcy zakładnikiem Rosji” – powiedział Trump.