Trump: Erdogan może pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie

Trump podkreślił też w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, że sądzi, iż w piątek przyjmie w Białym Domu przywódcę Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – relacjonuje „New York Times”.

Prezydent Trump, zapytany o wypowiedź prezydenta Egiptu Abdela Fattaha el-Sisiego, który zaapelował o rozwiązanie dwupaństwowe i niezależne państwo palestyńskie, przyznał, że jego plan dotyczący przyszłości Strefy Gazy jest inny.

„Ja nie mówię o jednym państwie czy podwójnym państwie czy dwóch państwach, my rozmawiamy o odbudowie Strefy Gazy” – oświadczył. „Wielu osobom podoba się jednopaństwowe rozwiązanie. Niektórym podoba się dwupaństwowe rozwiązanie. Zobaczymy” – powiedział.

Zapewnił, że będzie koordynował przyszłe plany w sprawie tego regionu z innymi krajami.

W poniedziałek prezydent USA oraz przywódcy Egiptu, Turcji i Egiptu podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy podczas uroczystości w Szarm el-Szejk w Egipcie.