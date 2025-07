Trump: były prezydent Rosji „wkracza na bardzo niebezpieczną ścieżkę”

„Współpraca handlowa Rosji i USA jest niemal żadna. I niech tak pozostanie, a Miedwiediewowi, przegranemu byłemu prezydentowi Rosji, który myśli, że ciągle jest prezydentem, trzeba powiedzieć, żeby uważał na słowa. Wkracza na bardzo niebezpieczną ścieżkę” – napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Miedwiediew oznajmił w poniedziałek na platformie X, że „gra ultimatów” Trumpa wobec Moskwy może doprowadzić do wojny Rosji z USA. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta USA, który dał Rosji czas do 8 sierpnia na podjęcie kroków zmierzających do zakończenia wojny z Ukrainą.

Były prezydent Rosji zaznaczył, że „każde nowe ultimatum jest groźbą i krokiem w stronę wojny”.