To może być przełom: Szefowie MSZ Rosji i Ukrainy spotkają się w Turcji

Szef tureckiej dyplomacji oznajmił, że będzie obecny podczas spotkania Dmytro Kułeby i Siergieja Ławrowa. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie było dotychczas rozmów na tak wysokim szczeblu pomiędzy władzami Rosji i Ukrainy.

A jeszcze dziś odbędzie się trzecia runda negocjacji przedstawicieli Rosji i Ukrainy.

„Trzecia runda negocjacji ukraińsko-rosyjskich zacznie się w poniedziałek o godz. 16 czasu kijowskiego (godz. 15 w Polsce); delegacja bez zmian” – poinformował na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Na naszej ziemi decyduje się obecnie przyszłość Europy – powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dodając, że „Ukraina przeżywa dzisiaj to, czego żaden inny naród Europy nie widział od 80 lat”.

Ukraiński przywódca zaapelował też o nowe sankcje przeciwko Rosji, w tym bojkot jej eksportu i importu.

„Potrzebny jest bojkot rosyjskiego eksportu, w tym rezygnacja z ropy i jej produktów. Można to nazwać embargiem, a można po prostu – moralnością, kiedy odmawia się płacenia terroryście” – powiedział Zełenski.

Zaapelował również do państw i firm, by „odsunęły strach i zapomniały o komercji”, zdecydowały się na bojkot importu do Rosji.

„Jeśli oni (tj. Rosjanie – red.) nie chcą uznawać cywilizowanych zasad, to nie powinni otrzymywać towarów (…). Wspólnota międzynarodowa powinna działać jeszcze bardziej zdecydowanie. Jeśli ktoś traci rozum, trzeba odsunąć strach i zapomnieć o komercji” – powiedział.

Źródło: PAP