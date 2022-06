To będzie przełomowy moment. Ukraina może otrzymać status kandydata do UE

Oczekuje się, że Komisja Europejska w przyszłym tygodniu zarekomenduje przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej - napisał Bloomberg, powołując się na źródła zbliżone do sprawy. Wcześniej stwierdził tak też niemiecki poseł do PE David McAllister, cytowany przez Ukrinform.