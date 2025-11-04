Tajwan gotów do rozmów z Tallinem o „de facto” ambasadzie

Jak informuje wtorkowe wydanie „Taipei Times”, w poniedziałkowym tekście „Nikkei Asia” zatytułowanym „Tajwański plan utworzenia przedstawicielstwa w Estonii rozbił się o mur z powodu nazwy” przypomniano, że estoński rząd w 2023 r. wyraził zgodę na otwarcie biura Tajwanu w Tallinnie, ale do dziś nie zostało ono uruchomione. Według cytowanych źródeł Tajpej nalega, by placówka nazywała się na wzór biura w Wilnie – jako „Przedstawicielstwo Tajwanu” – natomiast Estonia obstaje przy użyciu nazwy „Tajpej”, obawiając się reakcji Chin.

„Nikkei Asia” zwraca uwagę, że – podobnie jak w przypadku wcześniejszego, niezawartego ostatecznie porozumienia Tajwanu z Kanadą – wiele państw, mimo obaw przed Chinami jako strategicznym rywalem i potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, wciąż waha się przed zacieśnianiem relacji z Tajwanem, by nie prowokować Pekinu. Japoński dziennik przytacza też wypowiedzi dwóch źródeł, które przypominają chińskie sankcje gospodarcze wobec Wilna po otwarciu w stolicy Litwy „Przedstawicielstwa Tajwanu”, wskazując, że Estonii mogłoby być trudno liczyć na szerokie wsparcie innych państw UE w analogicznej sytuacji.

Estońskie MSZ, cytowane przez „Nikkei Asia”, poinformowało, że nie otrzymało żadnego wniosku Tajwanu w sprawie otwarcia biura oraz że Tallinn pozostaje przy polityce „jednych Chin”.

Zapytane o te doniesienia, MSZ Tajwanu oświadczyło, że Tajwan i Estonia utrzymują dobre relacje i blisko współpracują w różnych dziedzinach.