Szefowa Komisji Europejskiej: rola Chin w wojnie na Ukrainie będzie kluczowa dla relacji Pekinu z Brukselą

Szefowa KE wygłosiła przemówienie na temat stosunków UE-Chiny na konferencji organizowanej przez Mercator Institute for China Studies oraz European Policy Center.

Jak podkreślała, prezydent ChRL Xi Jinping utrzymuje cały czas swoją „przyjaźń bez granic” z Rosją Putina.

„Ale nastąpiła zmiana dynamiki w stosunkach między Chinami a Rosją. (…) Chiny postrzegają słabość Putina jako sposób na zwiększenie swojego wpływu na Rosję. I jasne jest, że układ sił w tych stosunkach – który przez większą część ubiegłego stulecia faworyzował Rosję – teraz się odwrócił. Najbardziej wymowne były pożegnalne słowa prezydenta Xi skierowane do Putina na schodach przed Kremlem, kiedy powiedział: „W tej chwili zachodzą zmiany, jakich nie widzieliśmy od 100 lat. I to my wspólnie napędzamy te zmiany” – wskazała szefowa KE.

Przypomniała, że jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, Chiny mają obowiązek chronić zasady i wartości leżące u podstaw Karty Narodów Zjednoczonych.

„Chiny mają obowiązek odegrać konstruktywną rolę w promowaniu sprawiedliwego pokoju. Ale ten pokój może być sprawiedliwy tylko wtedy, gdy opiera się na obronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Ukraina określi warunki sprawiedliwego pokoju, który wymaga wycofania wojsk inwazyjnych. Jakikolwiek plan pokojowy, który skonsolidowałby rosyjskie aneksje, jest po prostu niewykonalny. W tej kwestii musimy być szczerzy” – powiedziała.

Dodała, że „sposób, w jaki Chiny będą nadal wchodzić w interakcje z wojną Putina, będzie decydującym czynnikiem dla przyszłych stosunków UE-Chiny”.

Von der Leyen odniosła się też do kwestii gospodarczych. Powiedziała, że kapitał, doświadczenie i wiedza europejskich firm nie powinny być wykorzystywane do wzmacniania zdolności militarnych i wywiadowczych rywali.

W tym kontekście zapowiedziała, że Komisja przedstawi jeszcze w tym roku wstępne pomysły w ramach „strategii bezpieczeństwa gospodarczego”, z możliwym „ukierunkowanym instrumentem dotyczącym inwestycji zagranicznych”, który obejmowałby niewielką liczbę wrażliwych technologii, których wykorzystanie przez wojsko w innych krajach mogłoby stwarzać ryzyko do bezpieczeństwa.