Szefowa KE: rozmawiałam z Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję

„Rozmawiałam z @POTUS (Donaldem Trumpem – PAP) o wzmocnieniu naszych wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję poprzez dodatkowe środki” – napisała szefowa KE na platformie X.

Podkreśliła, że KE wkrótce przedstawi swój 19. pakiet sankcji, skierowanych przeciwko kryptowalutom, bankom i sektorowi energetycznemu Rosji.

„Rosyjska gospodarka wojenna, utrzymywana z dochodów z paliw kopalnych, finansuje rozlew krwi na Ukrainie. Aby położyć temu kres, Komisja zaproponuje przyspieszenie wycofywania rosyjskiego importu paliw kopalnych” – oznajmiła.

Wcześniej we wtorek Trump, przed wylotem do Wielkiej Brytanii z oficjalna wizytą, po raz kolejny wezwał UE do zaprzestania kupowania ropy od Rosji.

„Europa musi przestać kupować ropę od Rosji. Oni wiele mówią. Ale muszą przestać kupować ropę od Rosji” – zaapelował amerykański prezydent.

Dodał później, że musi to się stać natychmiast. Oznajmił również, że kontynuowanie tych zakupów jest nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.