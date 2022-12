Szef WHO: 90% światowej populacji odporna na Covid-19

Co najmniej 90% światowej populacji ma jakąś formę odporności na Covid-19 - powiedział w piątek dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mimo to szef WHO ostrzegł przed spadkiem czujności wobec koronawirusa.