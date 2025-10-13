Szef Rady Europejskiej: uwolnienie zakładników to „ważny krok na drodze do pokoju”

„To moment radości, nadziei i świętowania. To także chwila, by pamiętać o tych, którzy nie wrócili” – napisał Costa.

Szef Rady Europejskiej zapewnił, że wspólne wysiłki społeczności międzynarodowej będą teraz koncentrować się na tym, by wszystkie strony „konstruktywnie zaangażowały się w realizację planu pokojowego”.

„Unia Europejska zrobi swoją część, wykorzystując wszystkie dostępne jej narzędzia” – dodał.

Izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 zakładników. Wcześniej w poniedziałek uwolnił siedmiu porwanych. To ostatnie osoby uprowadzone 7 października 2023 r., które pozostały przy życiu i były nadal więzione w Strefie Gazy. Zakładnicy spędzili w niewoli 738 dni.

Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.

Izrael w zamian uwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

Powrót izraelskich zakładników jest chwilą radości dla ich rodzin i ulgi dla całego świata – oznajmiła wcześniej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, UE zapewni fundusze na odbudowę Strefy Gazy. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zapowiedziała wznowienie misji monitorowania przejścia granicznego z Egiptem.