Szef Rady Europejskiej o sytuacji w Gruzji: prawo do pokojowego protestu leży u podstaw każdej demokracji

Prawo do pokojowego protestu leży u podstaw każdej demokracji - oświadczył w środę przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w reakcji na wydarzenia w Gruzji, gdzie we wtorek parlament przyjął ustawę o "agentach zagranicznych". Wywołało to masowe protesty i starcia z policją.